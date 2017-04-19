مصادر: انتخاب "نايف عبد الله" أمينًا للهيئة الوطنية للصحافة

كتبت - هاجر حسني:

قالت مصادر من داخل اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم انتخاب نايف عبد الله، رئيس قطاع الصحافة بالمجلس الأعلى للصحافة السابق، لمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعًا رسمياً برئاسة كرم جبر، بالمقر القديم للمجلس الأعلى للصحافة؛ للإعلان عن تشكيل هيئة المكتب الذي من المقرر أن يتضمن منصب الوكيلين والأمين العام.

ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة أهم القضايا العالقة التي تخص الصحفيين، وعلى رأسها ملف "بدل التكنولوجيا" وبعض الموضوعات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن اختيار تشكيل هيئة المكتب وبعض اللجان الدائمة والمؤقتة للقيام ببعض المهام المنوط بها تسيير أعمال الهيئة.



وتتشكل هيئة الصحافة من كرم جبر رئيسًا للهيئة، وعضوية عادل عبدالرحيم نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد عبدالفتاح ومحمد عبدالهادي علام وشارل فؤاد وعصام الدين فرج ومحمود علم الدين وضياء رشوان ومحمد الهواري وعبدالله حسن عبدالفتاح ومجدي مصطفى حسن وعلاء ثابت.​