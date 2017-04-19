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ننشر جدول فعاليات مهرجان الطبول الدولي

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ننشر جدول فعاليات مهرجان الطبول الدولي ننشر جدول فعاليات مهرجان الطبول الدولي

مصراوي Masrawy

كتبت- نسمة فرج:

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي يفتتحه حلمي النمنم - وزير الثقافة، في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، من مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يُشارك في المهرجان أكثر من 25 فرقة فنية من مختلف ثقافات العالم تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، من بينهم لأول مرة الإكوادور من أمريكا الجنوبية، مورشيوس من شرق أفريقيا، الجزائر، الصين، ، إندونيسيا، الأردن، بروندى، نيجيريا، حيث تلتقي في قلب القاهرة التاريخية وتجتمع سوياً بحضارتها وثقافاتها لتقدم قالبًا فنياً جديدًا، ورسالة سلام يقودها الفنان انتصار عبد الفتاح - رئيس ومؤسس المهرجان، للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب وقدرة الإبداع على محاربة الإرهاب، ومن الأماكن الـ7 التي سيُقام بها المهرجان هي القلعة، وشارع المعز، وقبة الغوري، والهناجر بنها، ومركز الطفل والحضارة.

ويقام أكبر كرنفال دولي بشارع المعز يوم 21 أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ويختتم المهرجان يوم 26 أبريل الجاري، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد سيناء بمشاركة جميع الفرق والدول في احتفالية دولية كبيرة الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى إقامة هذا المهرجان في الأقصر خلال الفترة من 27 – 29 أبريل الجاري.

وينشر "مصراوي"، فعاليات مهرجان الطبول في دورته الخامسة، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس بحضور وزير الثقافة.

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مصراوي Masrawy

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