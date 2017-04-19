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بالصور- "برلمان الطلاب" يستجوب محافظ القاهرة.. ودقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

جلسة طلائع برلمان القاهرة (1)جلسة طلائع برلمان القاهرة (1)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (2)جلسة طلائع برلمان القاهرة (2)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (3)جلسة طلائع برلمان القاهرة (3)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (4)جلسة طلائع برلمان القاهرة (4)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (5)جلسة طلائع برلمان القاهرة (5)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (6)جلسة طلائع برلمان القاهرة (6)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (7)جلسة طلائع برلمان القاهرة (7)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (8)جلسة طلائع برلمان القاهرة (8)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (9)جلسة طلائع برلمان القاهرة (9)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (10)جلسة طلائع برلمان القاهرة (10)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (11)جلسة طلائع برلمان القاهرة (11)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (12)جلسة طلائع برلمان القاهرة (12)

جلسة طلائع برلمان القاهرة (13)جلسة طلائع برلمان القاهرة (13)

كتبت- ندى الخولي:
شارك عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، في جلسة طلائع برلمان القاهرة، اليوم الأربعاء، التي امتدت لأكثر من ساعتين بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وحضرها عدد من مديري المديريات الخدمية بها وأعضاء مجلس النواب ومحمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، وتناولت مشكلات العاصمة والحلول المقترحة لحلها.

ووقف المحافظ وأعضاء البرلمان، دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدين على أن مثل هذه الحوادث لن تزيد الوطن إلا تماسكا.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة القاهرة؛ أشاد عبد الحميد بالشكل التنظيمي للمجلس، واحترام أعضائه للنظام العام في إدارة الجلسة كنموذج برلماني متميز يشجع على المشاركة في الحياة العامة ويعد مثالا يحتذى به لممارسة الديمقراطية، مشدداً على رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل مع أعضاء البرلمان، ومؤكدا على أن مقدار هذا التفاعل سيؤخذ في الاعتبار عند تقييمهم.

وتناولت طلبات الإحاطة كافة المشاكل التي تواجه العاصمة في مجالات التعليم، والثقافة والتنمية، والإسكان والمرافق العامة والعشوائيات، وانتشار الباعة الجائلين، وتشغيل الشباب والمرور والنظافة وسبل مواجهتها.

وشدد المحافظة على أن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للقضاء على الفساد تعتمد على تغيير مفهوم أن الرشوة أحد أبواب الرزق، كما يعتقد بعض الفاسدين، كما تعتمد على تفعيل الأجهزة الرقابية وفصل مقدم الخدمة عن طالبها لسد هذا الباب.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة للنظافة التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية لن تتسبب في قطع رزق أي من العاملين في المنظومة الحالية من جامعي القمامة أو المتعهدين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في المنظومة الجديدة.

وكرم زياد القاضي، رئيس برلمان طلائع القاهرة، المحافظ، وعدد من المسئولين الذين ساهموا في تمكين المجلس من القيام بواجباته، ومنهم الوزيرة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، واللواء محمد منصور، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، واللواء عادل شريف، مدير معهد الترجمة بالقوات المسلحة، ومحمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي الأحزاب المصرية وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

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