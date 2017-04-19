سفارة مصر في ألمانيا تتابع التحقيقات بشأن وفاة طالبة مصرية في حادث سير

برلين- (أ ش أ):

صرح السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن السفارة المصرية في برلين تتابع التحقيقات الخاصة بشأن وفاة الطالبة التي لقيت حتفها أمس الثلاثاء، في حادث سير بمدينة كتوبوس الألمانية.

وقال عبدالعاطي: "فور علمنا بالحادث تم التواصل مع أسرة الطالبة التي كانت تدرس في الجامعة الألمانية بمدينة كتوبوس، واستقبالها في المطار وتحرك وفد قنصلي من السفارة للمدينة لمتابعة سير التحقيقات في الحادث بشكل دقيق".

وأضاف : تم التواصل مع وزارة الخارجية الألمانية ومع إدارة المستشفى وشرطة المدينة ومكتب النائب العام بالولاية للحصول على تقرير نهائي بالموضوع، ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بوقوع الحادث والعمل على سرعة إنهاء إجراءات استلام الجثمان ؛ تمهيدا لنقله إلى أرض الوطن".. منوها بأن هناك تواصلا مستمرا مع ذوي الطالبة المتوفية في هذا الأمر.​