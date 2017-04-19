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بالصور..محافظ كفر الشيخ: 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين

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مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (1)محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (1)

محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (2)محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (2)

محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (3)محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (3)

محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (4)محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (4)

محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (5)محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (5)

محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (6)محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (6)

محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (7)محافظ كفر الشيخ 130 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى قلين (7)

كفر الشيخ - إسلام عمار

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يجري تطوير مستشفى قلين المركزي، على مساحة 12800 متر مربع، بتكلفة 130 مليون جنيه، شاملة أعمال التطوير، ومنشآت جديدة، تضم أقسام الأستقبال، والطوارئ، والعمليات، والاشعة، وحضانات الأطفال، وبنك الدم والمعامل المركزية، والنساء والتوليد، والعناية المركزة.

وأضاف خلال تفقده أعمال تطوير المستشفى، اليوم، أن المستشفى يضم قسما للغسيل الكلوى، يشمل 33 وحدة غسيل قابلة للزيادة، مجهزة على أحدث طراز طبي، بما في ذلك أجهزة تكييف مركزية، و6 مصاعد كهربائية، ومكاتب إدارية.

وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 85%، وسيتم جرى تسليم المستشفى قبل نهاية هذا العام، لافتًا إلى أن المستشفى أنشئ وفقا لأحدث النظم العلمية، والطبية العالمية، لتقديم أفضل طرق الرعاية الطبية، والصحية، لأبناء مركز ومدينة قلين.

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