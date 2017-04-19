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إعدام نصف طن فسيخ ورنجة غير صالحة في السويس

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مصراوي Masrawy

إعدام نصف طن فسيخ ورنجة غير صالحة في السويس إعدام نصف طن فسيخ ورنجة غير صالحة

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، إعدام نصف طن أسماك مملحة ورنجة فاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما قررت فحص البائعة المضبوطة لديهم البضائع جنائيًا، وما إذا كانوا هاربين من أحكام أو متهمين على ذمة قضايا من عدمه.

كانت مباحث ، شنت حملة مكبرة على سوق الأحد العشوائي، الكائن بقرية الألبان الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، لضبط أي أسماك مملحة فاسدة، ومنع بيعها للمواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع.

وضبطت الحملة، التي شاركت فيها مباحث التموين والطب الوقائي ومفتشو التموين، 480 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة بالسوق، عَرَضَها الباعة داخل براميل صفيح دون مراعاة الاشتراطات الصحية.

إعدام نصف طن فسيخ ورنجة غير صالحة (1)

إعدام نصف طن فسيخ ورنجة غير صالحة (3)

إعدام نصف طن فسيخ ورنجة غير صالحة (4)

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