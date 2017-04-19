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بالصور.. محافظ بورسعيد: توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

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مصراوي Masrawy

توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (1)توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (1)

توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (2)توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (2)

توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (3)توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (3)

توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (4)توريد 8 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، موسم حصاد القمح، بأحد الحقول الزراعية جنوب المحافظة.

وأكد "الغضبان" أن بورسعيد قطعت شوطا كبيرا في التنمية الزراعية، من خلال 135 ألف فدان، وحققت الزراعات نجاحات كبيرة سواء في تنوع المحاصيل وزيادة الإنتاجية عاما بعد عام، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بتيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين، طبقا للنظام والأسعار المحددة من وزارة الزراعة.

وأضاف المحافظ أن أراضي بورسعيد الزراعية تعد من أجود أنواع الأراضي من حيث التربة والإنتاجية التي تزداد بصورة دائمة، خصوصا بعد تحويلها من أرض مالحة وقولية إلى أرض تنتج مختلف المحاصيل من خضراوات وفاكهة.

وأعلن محافظ بورسعيد، توريد 8 آلاف طن قمح إلى المطحن وأماكن التخزين منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

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