26 أبريل.. الحكم في استئناف ريهام سعيد على حبسها بتهمة سبّ الفنانة زينة

كتب -صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف الإعلامية ريهام سعيد على حكم حبسها 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة لـ 26 أبريل الجاري للحكم.

كان عاصم قنديل محامي الممثلة زينة، قدم بلاغًا للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري رئيس تحرير وشوشة، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير"، على قناة النهار، قائلا في بلاغه: "إن ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها