«الجنة مش مليطة».. 5 مشاهير أدانوا الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين

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أدان عدد من نجوم المجتمع الهجوم المسلح الذي وقع على كمين "سانت كاترين"، والذي أسفر عن استشهاد جمال محمد سعد "شرطى" وإصابة 4 آخرين، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالى أبرز تعليقاتهم على الحادث.

1- فؤاد البدراوي

أدان فؤاد البدراوي عضو مجلس النواب - في بيان له - الهجوم الإرهابي على كمين "دير سانت كاترين"، وقدم تعازيه لأسرة الشهيد جمال وذويه، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار البدراوي إلى جهود الدولة التي تبذلها في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنجح في إحداث أى فتنة أو خلاف بين المصريين، لافتًا إلى أن هذا العمل الإرهابي يتنافى تمامًا مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي.

2- أسامة منير

نعى الإعلامي أسامة منير شهداء الأحداث الإرهابية الأخيرة سواء كانوا أقباط أو رجال شرطة أو أي مصري راح ضحية غدر الإرهاب، وأضاف عبر برنامجه "أنا والنجوم وهواك" المذاع على محطة "إف إم"، قائلًا: "ربنا أطهر من أن يجعل الجنة مركز للشهوات فقط، هي مش مليطة، الجنة مفيهاش فياجرا، علشان كل العيشة هتكون حور عين وأنهار من الخمور، ربنا خلق متع كتير أوي أنتم اللي فاهمين غلط.. للي بعتك وخلاّك تلبس الحزام علشان تقابل الحور العين في الجنة وهم عايشين معاه في الدنيا، اللي على ذمته واللي ما ملكت يمينه، اتقوا ربنا".

3- عبد الرحيم علي

استنكر عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب تصريحات مدير أمن جنوب سيناء، الذي ينفي وقوع أي هجوم إرهابي على "سنات كاترين"، بعدما صرح بأن ما حدث نتيجة إطلاق نار بالخطأ من قبل أحد المجندين.

وطالب عبد الرحيم وزارة الداخلية بصدور بيان رسمي عن الحادث الإرهابي، وأضاف: "الارتباك من الداخلية غير مسموح به في هذه الأحداث".

4- طارق العوضي

غرّد المحامي طارق العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "لازم مدير أمن جنوب سيناء يقعد مع المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية ويتفقوا على رواية واحدة للحادث، هجوم إرهابي ولا عسكري طلعت منه طلقة غلطة، رحم الله الشهداء جميعًا وغفر لهم وألهم أهلهم الصبر والسلوان، وخرجنا من البلا بلا بلا ..".

5- وائل عباس

علّق الناشط السياسي وائل عباس على تصريح مدير أمن جنوب سيناء بخصوص الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين "سانت كاترين"، قائلاً: "طب بالنسبة لأن حادث سانت كاترين طلع هجوم إرهابي فعلاً، الظابط اللي قال إنه مش إرهابي وجندي أطلق نار بالخطأ، ده مين هايحاسبه؟".

يُذكر أن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن الحادث، وأعلنت الداخلية في بيان أن عددًا من الأشخاص الملسحين واجهوا من أعلى المنطقة الجبلية أحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين، وأطلقوا أعيرة نارية تجاه القوات".

