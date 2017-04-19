أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المالية تغلق حسابات الحكومة البنكية نهاية العام المالي الحالي

Google+ Print
المالية تغلق حسابات الحكومة البنكية نهاية العام المالي الحالي المالية تغلق حسابات الحكومة البنكية نهاية العام المالي الحالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد معيط، نائب وزير المالية: إن "الوزارة تعكف على إعادة هيكلة المشتريات الحكومية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في ميكنة صرف المستحقات والرواتب وغلق الوحدات المحاسبية والبالغ عددها 2600 وحدة، كما تستهدف إغلاق جميع الحسابات البنكية للوحدات المحاسبية الحكومية بنهاية العام المالى الحالى، وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.

وأشار "معيط" في ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمس، إلى أن الوزارة أغلقت 769 وحدة حتى الآن، وتستهدف إغلاق 1831 وحدة بنهاية السنة المالية الحالية، والتعامل من خلال حساب خزانة واحد وكذلك إلغاء الشيكات الورقية من الجهات الحكومية واستبدالها بأذون الدفع الإلكترونية.

وأكد أن الدولة تركز جهودها لدعم قطاعات الزراعة والصناعة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه رغم ثبات المخصصات بترفيق الأراضي الصناعية في مشروع الموازنة الجديد، فإنها لا تتردد في دعم أي مشروع صناعي، شريطة أن يكون مرفقًا ببرنامج، لافتًا إلى مرونة بنود الموازنة في التطبيق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك بنود مثل موازنة هيئة السلع التموينية مرصود لها 63 مليار جنيه شاملة دعم القمح وبدل نقاط الخبز، لكنه مرشح لتجاوز 70 مليار حنيه.

وعن زيادة قيمة دعم البترول في الموازنة من 35 مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 140 مليار جنيه، رغم رفع سعره نوفمبر الماضى، قال نائب وزير المالية": إن "السبب يعود لارتفاع سعر الصرف من 7 جنيهات في الموازنة الماضية إلى 16 جنيهًا في الموازنة الحالية بخلاف ارتفاع سعر البترول من مستويات أقل من 40 دولارًا للبرميل إلى 55 دولارًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي

مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي

الحكومة والنواب تقرران تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب كل خمس سنوات

الحكومة والنواب تقرران تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب كل خمس سنوات

الحكومة توافق على توفير الاعتمادات المالية لتطوير 4 مناطق أثرية

الحكومة توافق على توفير الاعتمادات المالية لتطوير 4 مناطق أثرية

الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية التصدير.. وتطرح 200 مصنع بالصعيد خلال أسبوعين

الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية التصدير.. وتطرح 200 مصنع بالصعيد خلال أسبوعين