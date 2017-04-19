المالية تغلق حسابات الحكومة البنكية نهاية العام المالي الحالي

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قال محمد معيط، نائب وزير المالية: إن "الوزارة تعكف على إعادة هيكلة المشتريات الحكومية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في ميكنة صرف المستحقات والرواتب وغلق الوحدات المحاسبية والبالغ عددها 2600 وحدة، كما تستهدف إغلاق جميع الحسابات البنكية للوحدات المحاسبية الحكومية بنهاية العام المالى الحالى، وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.

وأشار "معيط" في ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمس، إلى أن الوزارة أغلقت 769 وحدة حتى الآن، وتستهدف إغلاق 1831 وحدة بنهاية السنة المالية الحالية، والتعامل من خلال حساب خزانة واحد وكذلك إلغاء الشيكات الورقية من الجهات الحكومية واستبدالها بأذون الدفع الإلكترونية.

وأكد أن الدولة تركز جهودها لدعم قطاعات الزراعة والصناعة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه رغم ثبات المخصصات بترفيق الأراضي الصناعية في مشروع الموازنة الجديد، فإنها لا تتردد في دعم أي مشروع صناعي، شريطة أن يكون مرفقًا ببرنامج، لافتًا إلى مرونة بنود الموازنة في التطبيق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك بنود مثل موازنة هيئة السلع التموينية مرصود لها 63 مليار جنيه شاملة دعم القمح وبدل نقاط الخبز، لكنه مرشح لتجاوز 70 مليار حنيه.

وعن زيادة قيمة دعم البترول في الموازنة من 35 مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 140 مليار جنيه، رغم رفع سعره نوفمبر الماضى، قال نائب وزير المالية": إن "السبب يعود لارتفاع سعر الصرف من 7 جنيهات في الموازنة الماضية إلى 16 جنيهًا في الموازنة الحالية بخلاف ارتفاع سعر البترول من مستويات أقل من 40 دولارًا للبرميل إلى 55 دولارًا".