والد المتهم بتفجيرات «أحد السعف» بقنا: لو كان مدانًا لما سلم نفسه

التحرير

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لجأ إلى الهروب عندما سمع اسمه وشاهد صورته في بيان وزارة الداخلية الذي يكشف عن المتورطين في تفجيرات "أحد السعف" إلا أنه رفض أن يستمر في هروبه من قبضة الأمن، وقرر أن يسلم نفسه إلى المحامي العام لنيابات جنوب الصعيد بمحافظة قنا، حتى تحكم العدالة في أمره.

محمود علي حسين، مقيم في منطقة المعنا التابعة لمركز قنا، حاصل على بكالورويس زراعة، يعمل في مزرعة بمحافظة المنيا، متزوج، لديه طفلة، اتهم في بيان لوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضية، بالتورط في تفجير كنيستي مارجرجس بالغربية وكنيسة المرقسية في إسكندرية.

وبحسب علي حسين، والد المتهم بالانضمام لـلخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات، فإن محمود كان يعمل في مزرعة بمحافظة المنيا منذ قرابة 6 أشهر، ولم يأتَ إلى محافظة قنا سوى في الإجازات الشهرية فقط.

والد المتهم أضاف لـ"التحرير" أن نجله ليس له أي علاقة بالإرهاب أو بالتفجيرات الماضية، خاصةً أنه لا يعرف شيئًا عن العنف، فضلاً عن كونه متدينًا وأزهريًا، وينبذ العنف، وكل أهالي المنطقة المحيطين به يعرفون ذلك جيدًا.

وأشار والد المتهم بالإرهاب، أن نجله كان في منزله اثناء سماعه اسمه ومشاهدة صورته في بيان وزارة الداخلية لدى إعلان المتهمين بالإرهاب، لكنه قرر الهرب خوفًا من إلقاء القبض عليه، لكن بعد ذلك قرر ان يتواصل معه وقام بتسليم نفسه إلى المحامي العام بقنا وإثبات براءته، وإثبات كونه كان متواجدًا خلال الـ6 أشهر الماضية في عمله بمزرعة بالمنيا.

وقال علي حسين إن "نجله متدين ويصلي وكان حافظاً للقرأن الكريم، ولا ينتمي لأي حزب أو فصيل او اتجاه سياسي معين، وكان متفوقًا في دراسته ولم يذهب أساسًا إلى جهاز أمن الدولة من قبل، وليس له أي ملفات داخل أمن الدولة".

وأكد والده في سياق تصريحاته، أن نجله بريء وأن ما يثبت أنه كان متواجد في عمله طيلة الأشهر الماضية، فضلاً عن الأهالى يرفضون اتهامه بذلك قائلاً "أنا ابني بريء وعندنا الدليل ومش هيهرب ولا يكمل في هروبه عشان الهارب هو المدان".