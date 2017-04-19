«الفلاحين الزراعيين» تحمل الحكومة أزمة نقص مياة الري

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طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة وضع حلول سريعة وجذرية لأزمة نقص مياه الرى بنهاية بعض الترع بعدد من المحافظات المختلفة، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه الفلاحون لزراعة المحاصيل الصيفية، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن استصلاح آلاف الأفدنة، تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى في الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذي تعانى منه مصر من المياه 30 مليار متر مكعب.

وحمل النقيب العام للفلاحين خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب، وزارة الرى، مسؤولية عدم وصول المياه إلى أراضيهم، والذى تسببت في موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه في عدد من المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذي أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى، والذى اشتكى منه عدد من نقباء أسيوط والأقصر والشرقية من انخفاض مستوى المياه.

وأضاف نقيب الفلاحين فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الفلاحون لاحظو انخفاض منسوب المياه وخاصة فى نهاية الترع والمصارف مما أثر بالسلب على الزراعة، حيث قلت نسبة المياه المخصصة للرى، وأصبح الموتور غير قادر على سحب المياه نظرا لبعد منسوب المياه عن طلمبات السحب، كما شهدت عدد من محافظات الوجه البحري نقص مياه الري، بسبب عدم وصولها إلى مئات من القري بمراكز المحافظات، ما أثار حالة من الغضب والاحتقان بين المزارعين خوفًا من بوار وتلف محاصيلهم.