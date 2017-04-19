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الإسكان: استكمال مرافق «المنيا الجديدة».. ومبان خدمية بـ6 أكتوبر

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الإسكان: استكمال مرافق «المنيا الجديدة».. ومبان خدمية بـ6 أكتوبر الإسكان: استكمال مرافق «المنيا الجديدة».. ومبان خدمية بـ6 أكتوبر

التحرير

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قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مأخذ المياه -أعمال كهروميكانيكية-، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق القديم، ورفع أعمدة الإنارة ووضعها بالجزيرة الوسطي من بداية مدخل المدينة "قرية الشرفا" اتجاه القاهرة وحتي مدخل المدينة -إدارة المرور-، مشيرًا إلى أنه تم طرح هذه الأعمال فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وفي مدينة دمياط الجديدة، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تنفيذ أعمال استكمال المرحلة الثانية بمستشفي جامعة الأزهر، مباني (ه، و، ز)، وتم طرح الأعمال فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: سيتم إنشاء سوق تجارية، ووحدة صحية، وحضانة، بمناطق الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي(266 عمارة) شمال مشروع حدائق أكتوبر بالمنطقة المحصورة بين حدائق أكتوبر والسكة الحديد، موضحًا أنه تم طرح تنفيذ هذه المشروعات فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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التحرير

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