محمد شاكر: الربط الكهربائي مع الأردن يتيح تبادل 450 ميجاوات

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي العابد سفير المملكة الأردنية بالقاهرة ، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية.

وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، أن الدكتور شاكر أكد على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول العربية وخاصة المملكة الأردنية ، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأشار شاكر، إلى أنه تم خلال اللقاء، والذي عقد مساء أمس الثلاثاء، مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

كما أكد شاكر على أهمية الربط الكهربائى ، مشيراً إلى الربط الكهربائى بين مصر والأردن والذى يتيح تبادل 450 ميجاوات ، معرباً عن أمله لتقوية الإتصالات الكهربائية بدول الجوار من خلال وجود ربط كهربائى وتحقيق التكامل بين الدول العربية بأكملها.

وأبدى الوزير استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التى يحتاجها الجانب الأردنى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده ، كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء الأردنى.

وأعرب السفير الأردني عن سعى بلاده لزيادة التعاون بين مصر والأردن وفتح الطريق أمام الاستثمارات بين البلدين والمنطقة العربية في جميع المجالات ، مؤكداً على سعى البلدين لزيادة هذة القدرات لتحقيق الإستفادة القصوى لكلا البلدين.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معربًا عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.