المالية: صعود مؤشرات البورصة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

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قالت وزارة المالية: إن "البورصة شهدت انتعاشة قوية منذ قرار تعويم الجنيه المصري، حيث صعدت مؤشراتها إلى أعلى مستويات لها منذ عام 2008".

وأشارت "الوزارة" من خلال البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2017-2018، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي "إجي إكس 30" بنسبة بلغت نحو 56.8% ليحقق نحو 12929 نقطة منتصف شهر مارس 2017، في مقابل 8243 نقطة منتصف أكتوبر 2016.

وأرجع التقرير سبب الزيادة إلى تأثر مؤشرات البورصة بسياسات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى إنعاش تعاملات المستثمرين الأجانب نتيجة توافر الدولار، مما مكنَّهم من الإقبال على التعامل فى البورصة، متوقعين نشاطًا أكثر وانتعاشة قوية خلال مرحلة التداول.



