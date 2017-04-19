أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توريد 141 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

Google+ Print
توريد 141 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ توريد 141 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

توريد 141 طن قمح بشون وصوامع

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأربعاء، استقبال الشون والصوامع كميات كبيرة من محصول القمح من المزارعين، بحسب الشروط الموضحة لتوريد محصول القمح، من خلال اللجان المشكّلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم التوريد على مدار 4 أيام، 141 طن قمح محلي، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مباحث التموين تتصدى لمصانع "بير السلم".. ضبط 800 كيلو لحوم بإمبابة

مباحث التموين تتصدى لمصانع "بير السلم".. ضبط 800 كيلو لحوم بإمبابة

التموين: هؤلاء خارج منظومة الدعم نهائياً بداية من يوليو القادم وسيتم إلغاء بطاقاتهم التموينية في هذا الموعد وفي هذه الحالة

التموين: هؤلاء خارج منظومة الدعم نهائياً بداية من يوليو القادم وسيتم إلغاء بطاقاتهم التموينية في هذا الموعد وفي هذه الحالة

برلمانى يطالب وزير التموين بعرض خطته لتوفير السلع في رمضان

برلمانى يطالب وزير التموين بعرض خطته لتوفير السلع في رمضان

وزارة التموين تساهم في تخفيض الأسعار.. تعرف علي التفاصيل

وزارة التموين تساهم في تخفيض الأسعار.. تعرف علي التفاصيل