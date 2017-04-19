توريد 141 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأربعاء، استقبال الشون والصوامع كميات كبيرة من محصول القمح من المزارعين، بحسب الشروط الموضحة لتوريد محصول القمح، من خلال اللجان المشكّلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم التوريد على مدار 4 أيام، 141 طن قمح محلي، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين.