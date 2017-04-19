بايرن ميونيخ يتقدم بشكوى رسمية لـ«يويفا»

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أعلن نادى بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد الشرطة الإسبانية، لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بسبب المعاملة المهينة التي تعرض لها بعض مشجعي الفريق البافاري، من جانب الأمن الإسبانى، على هامش مباراة الملكي والبايرن، التي أُقيمت مساء أمس بملعب «سانتياجو برنابيو» فى إياب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأصدر النادي الألماني بيان عبر موقعه الرسمي، موضحاً« أنه بين شوطي مباراة الفريق أمام ريـال مدريد، تعرضت جماهير بايرن ميونخ لبعض الاعتداءات من قبل الشرطة الإسبانية» وصفًا تصرف الشرطة الإسبانية تجاه الجماهير البافارية غير مسئول وفي غير محلها.

وأضاف البيان أن نادي بايرن ميونخ أرسل شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي تجاه تصرفات الشرطة الإسبانية، وطالب النادي بتوضيح من الجانب الإسباني بسبب التصرفات غير المسئولة تجاه المشجعين البافاريين.

يذكر أن بايرن ميونيخ خسر في مواجهة الإياب ضد ريال مدريد بنتيجة 4-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليكون مجموع المباراتين 6-3.