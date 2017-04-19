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مران الأهلي| عودة «غالي».. واستبعاد إكرامي وأحمد عادل

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مران الأهلي| عودة «غالي».. واستبعاد إكرامي وأحمد عادل مران الأهلي| عودة «غالي».. واستبعاد إكرامي وأحمد عادل

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

استبعد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، الثنائي شريف إكرامي، وأحمد عادل عبد المنعم، من مواجهة بني سويف الودية المقرر لها اليوم الأربعاء.

وأدى الثنائي تدريبات قوية مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى، على هامش مران اللاعبين الأساسيين، ومن المقرر أن يشارك الثنائي محمد الشناوي ومسعد عوض في المباراة الودية التي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانتظم حسام غالي، كابتن النادي في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد غيابه عن مران الأمس بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى لأداء العمرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طنطا يوم 24 إبريل الجاري ضمن الجولة 25 بالدوري.

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التحرير

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