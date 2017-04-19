أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بسبب محمد حلمي.. الزمالك يُغرم شيكابالا وإبراهيم صلاح 100 ألف جنيه

Google+ Print
بسبب محمد حلمي.. الزمالك يُغرم شيكابالا وإبراهيم صلاح 100 ألف جنيه بسبب محمد حلمي.. الزمالك يُغرم شيكابالا وإبراهيم صلاح 100 ألف جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عقوبة قدرها 100 ألف جنيه، على الثنائي شيكابالا وإبراهيم صلاح، لاعبي الفريق بسبب تصريحاتهما التي أدلوا بها في وقت سابق، ضد محمد حلمي، المدير الفني السابق.

جاءت العقوبة بعد دراستها من قبل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خاصة أن الثنائي حصلا على إذن منه بالحديث تليفزيونيًا إلا أن  مضمون التصريحات جعل رئيس النادي يوافق على العقوبة الموقعة من جهاز الكرة بقلعة ميت عقبة، مع إخطار اللاعبين بالعقوبة الموقعة عليهما. 

وكان محمد حلمي المدير الفني السابق لفريق الزمالك رفض التعليق على التصريحات التي أدلى بها الثنائي، واتهموه بأنه السبب في تدهور مستوى الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين