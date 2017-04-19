بسبب محمد حلمي.. الزمالك يُغرم شيكابالا وإبراهيم صلاح 100 ألف جنيه

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وقع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عقوبة قدرها 100 ألف جنيه، على الثنائي شيكابالا وإبراهيم صلاح، لاعبي الفريق بسبب تصريحاتهما التي أدلوا بها في وقت سابق، ضد محمد حلمي، المدير الفني السابق.

جاءت العقوبة بعد دراستها من قبل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خاصة أن الثنائي حصلا على إذن منه بالحديث تليفزيونيًا إلا أن مضمون التصريحات جعل رئيس النادي يوافق على العقوبة الموقعة من جهاز الكرة بقلعة ميت عقبة، مع إخطار اللاعبين بالعقوبة الموقعة عليهما.

وكان محمد حلمي المدير الفني السابق لفريق الزمالك رفض التعليق على التصريحات التي أدلى بها الثنائي، واتهموه بأنه السبب في تدهور مستوى الفريق.