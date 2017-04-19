تشكيلة المصري وطنطا في الدوري

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة طنطا، اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - إسلام صلاح - محمد حمدي - أسامة العزب.

خط الوسط: فريد شوقي - السيد عبد العال - كابوريا - محمد الشامي - عبد الله جمعة.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

ومن جانبه أعلن خالد عيد المدير الفني لطنطا عن تشكيلة فريقه لنفس اللقاء وجاءات كالتالي:

حراسة المرمى : إسلام طارق.

خط الدفاع : رضا العزب - محمد العشري - سليمان عبد ربه - محمود شاكر عبد الفتاح.

خط الوسط : مصطفى أمين - حسين حلمى - جوزيف بيسيه - محمد مرسى.

فى الهجوم : محمد جابر- تيتيه.