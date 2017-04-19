السفير الهندي: أنا أهلاوي

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كشف السفير الهندي بمصر "سالجاي باتاتشارا"، ترتيبات وتفاصيل زيارة منتخب الهند للناشئين لمصر، والذي تجمعه مباراة ودية مع فريق الأهلي مواليد 2002 يوم 22 إبريل على ملاعب النادي الأهلي بفرع بمدينة نصر.

وقال السفير، خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن بسفارة الهند: «إنه منذ حضوره إلى مصر أصبح مشجعا للأهلي، وأنه حرص على تواجد الأهلي اليوم لأن هذا العام هو عام خاص بالنسبة للهند، والتي تحتفل بمناسبة 70 عامًا على الاستقلال، وكذلك أيضا مرور 70 عامًا من العلاقات بين مصر والهند».

وأضاف: «إن هذه أول زيارة لفريق هندي في مصر، حيث سيلعب منتخب تحت 16 سنة مباراتين وديتين مع النادي الأهلي وسموحة، مشيرًا إلى أن هذا العام مميز بالنسبة للشعب الهندي، فهو عام الاحتفال بمرور 70 عامًا على الاستقلال».

وواصل السفير حديثه قائلا: « مصر لديها خبرات طويلة في كرة القدم وخبرة في إدارة المسابقات الرياضية، وأثق أن الشباب الهندي سيستفيد من خبرات الكرة المصري"، مشيرا إلى تنظيم ورشة عمل قام بها سمير عدلي لإعداد برنامج المنتخب في القاهرة، وهناك فعاليات كثيرة هذا العام».

ووجه سفير الهند، الشكر للاتحاد الهندي لكرة القدم ووزارة الشباب الهندية ووزارة الشباب في مصر والنادي الأهلي ونادي سموحة.