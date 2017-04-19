بالرغم من أنهما نفس الطول.. لماذا بدت الأميرة ديانا أقصر من تشارلز؟

كتبت- هاجر حاتم:

لطالما بدت الأميرة ديانا دوقة بريطانيا الراحلة أنها أقل طولًا بكثير من زوجها الأمير تشارلز، حيث يظهر ذلك جليًا في الصور الرسيمة التي كان يصدرها القصر الملكي.

ولكن كشف عالم الاجتماع "فيليب كوهين" أن الأميرة ديانا بنفس طول الأمير تشارلز تقريبًا، فلماذا إذن كانت تبدو أقصر في الصور الأخرى؟

وأجرى "كوهين" المقارنة بين الصور العفوية التي كان يتم التقاطها، والصور العادية للأمير والأميرة.

وأوضح "كوهين" أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت من قبل على لسان القصر الملكي أن الأمير تشارلز أطول من الأميرة ديانا بالفعل، إلا ان هذا الأمر غير حقيقي، وهذا بسبب اعتقاد القصر الملكي أنه من المفترض أن يكون الزوج أطول من زوجته، كنوع من الاحساس برجولة الزوج، والتفرقة العنصرية، وفقًا لما ذكره موقع honey.nine.