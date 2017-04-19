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بسبب "لعب الأطفال".. إحالة 18 متهمًا لمحكمة الجنايات

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بسبب "لعب الأطفال".. إحالة 18 متهمًا لمحكمة الجنايات بسبب "لعب الأطفال".. إحالة 18 متهمًا لمحكمة الجنايات

مصراوي Masrawy

اشتباكات مسلحة - ارشيفية

كتب- أحمد أبو النجا:

أمر المستشار محمد جمال مدير نيابة عين شمس، اليوم الأربعاء، بإحالة 18 متهمًا من عائلتين، لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة بعدما نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "لعب الأطفال".

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات بينهم على لهو الأطفال، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين إصابة عدد من طرفي المشاجرة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتم إحالتهم للنيابة.

ووجه المستشار محمد جمال مدير النيابة، للمتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، وأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ضبط بحوزتهم أسلحة وبنادق آلية وذخيرة استخدموها في المشاجرة، حيث أصيب عدد من الأشخاص جراء تبادل إطلاق النيران بين العائلتين.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن سبب اندلاع المشاجرة هو "لهو الأطفال"، حيث اعتدى شخص على طفل من إحدى العائلتين، ما أدى لاندلاع المشاجرة التي استمر فيها إطلاق النار 6 ساعات حتى حضرت قوات الأمن، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، والقبض على طرفيها.

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مصراوي Masrawy

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