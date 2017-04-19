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محافظ سوهاج يعلن عن منحة هيئة "فولبرايت"

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محافظ سوهاج يعلن عن منحة هيئة "فولبرايت" محافظ سوهاج يعلن عن منحة هيئة "فولبرايت"

مصراوي Masrawy

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن المنحة المقدمة من هيئة فولبرايت، وهي لجنة التبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، لفتح باب التقديم لبرنامج زمالة هيوبرت همفري للعام الأكاديمي 2018/2019 حتى 15 يوليو القادم.

وأوضح عبد المنعم لـ"مصراوي"، أن قبول المتقدمين للمنحة يجري على أساس قدراتهم القيادية المستقبلية ونشاطهم في مجال الخدمة العامة في بلادهم، وخلال فترة المنحة يشتركون في برامج أكاديمية ممزوجة بأنشطة مهنية تتعلق بمجالات عملهم، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بتغطية مصاريف الجامعة والإقامة والتأمين الصحي خلال مدة المنحة.

وأكد المحافظ أننا نسعى دائمًا لدعم الخبرات والمهارات المهنية لدي الشباب "السوهاجي"، والتي تساعدهم في الارتقاء بمستوى المهنية في عملهم لدفع عجلة التقدم والتنمية ورفع اسم عاليًا.

يذكر أن "فولبرايت"، هو برنامج أكاديمي لا يمنح شهادة علمية، ولكنه يهدف لمنح فرصة للمهنيين لقضاء عام أكاديمي واحد في الولايات المتحدة للدراسة، واكتساب الخبرات المهنية المتعددة.

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