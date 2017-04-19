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حملة مكبرة لإزالة 15 كشكًا مخالفًا على أملاك هيئة السكة الحديد بشبين القناطر‎

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حملة مكبرة لإزالة 15 كشكًا مخالفًا على أملاك هيئة السكة الحديد بشبين القناطر‎ حملة مكبرة لإزالة 15 كشكًا مخالفًا على أملاك هيئة السكة الحديد بشبين القناطر‎

مصراوي Masrawy

السكك الحديدية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت، شرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة 15 كشكًا مخالفًا على أملاك هيئة السكك الحديدية، بمحطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقى، اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الرحمن مدير شرطة المرافق بالحملة، أشرف على تنفيذها، العميد جلال هلال، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم عبد الرحيم أحمد، من شرطة النقل والمواصلات، ولجنة من هيئة سكك حديد ، ومسئول حماية أملاك السكة الجديد.

وأكد مسئولو هيئة السكك الحديدية، أن الهدف من إزالة الأكشاك، توسعة الطريق والمزلقان بميدان حرم السكة الحديد بشبين القناطر.

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