تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "محمد العليمي" لـ 20 مايو

المنوفية مروة فاضل:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ممدوح أيوب، تأجيل محاكمة عائلة أبو حريرة، المتهمين بقتل محمد عيسي العليمي، ابن قرية شما مركز أشمون، لجلسة 20 مايو المقبل، لاستكمال سماع باقي الشهود، وعرض المتهم الرئيسي سامح على أبو حريرة على الطب الشرعي.

حضر مع المدعين بالحق المدني فريق من المحامين، على رأسهم المستشار بلال الصاوي، وخالد الشرقاوي، ومحمد السنوسي، ومصطفي شانه، وإسلام طاحون، ومحمود الشاهد، ومحمود حلمي إسماعيل.

وكان العشرات من أهالي القرية قد تظاهروا أمام المحكمة مطالبين بإعدام المتهمين، رفعين صور ابنهم القتيل محمد العليمي، مرددين هتافات تطالب بإعدام القتلة من أبناء عائلة أبو حريرة، وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن العام ومكافحة الشغب.