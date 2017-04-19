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طالب ببني سويف يعتدي على معلم بكوب زجاجي بعد منعه من الغش

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طالب ببني سويف يعتدي على معلم بكوب زجاجي بعد منعه من الغش طالب ببني سويف يعتدي على معلم بكوب زجاجي بعد منعه من الغش

مصراوي Masrawy

القبض على الطالب

بني سويف : أحمد كامل:

اعتدى طالب بالمدرسة الثانوية الزراعية ببني سويف، اليوم الأربعاء، على معلم بالمدرسة، بكوب زجاجي، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالوجه، لرفضه السماح له بالغش أثناء امتحانات العملي بالمدرسة، وألقت الشرطة القبض على الطالب.

تلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، إخطارا باعتداء الطالب "إسلام. ا. ر"، 17 سنة، بالصف الثاني، على معلم بالمدرسة يدعى "عامر. س. أ"، وإصابته في وجهه.

انتقل المقدم مصطفى داوود، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف إلى المدرسة، وتمكن من ضبط الطالب قبل هروبه.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال المدرسين، أنه خلال الفترة الأولى للامتحانات النظرية حاول الطالب الغش، ومنعه ملاحظا اللجنة، وفور انتهاء الامتحان وخلال الراحة بين الفترتين، هاجم الطالب، الملاحظين، وألقى بكوب زجاجي على أحدهما، محدثا به جرحا قطعيا بالوجه.

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