إقبال ضعيف بجولة إعادة انتخاب بديل السادات عن دائرة "تلا - الشهداء"

المنوفية مروة فاضل:

تشهد اللجان الانتخابية بدائرة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إقبالا ضعيفا في جولة الاعادة في الانتخابات التكميلية على مقعد محمد أنور السادات، عقب إسقاط عضويته بمجلس النواب، بين المرشحين فخري طايل عن حزب "مستقبل وطن"، ومحمد عبدالفتاح الجحش.

وفي قرى المرشحين، حرص عدد من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، حيث يتوقع زيادة الأعداد عقب خروج الموظفين من عملهم، وانكسار درجة الحرارة.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 409 آلاف و566 ناخبا في 192 لجنة انتخابية و104 مقرات انتخابية.