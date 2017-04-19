أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إقبال ضعيف بجولة إعادة انتخاب بديل السادات عن دائرة "تلا - الشهداء"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (1)التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (1)

التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (2)التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (2)

التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (3)التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (3)

التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (4)التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (4)

التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (5)التصويت على مقعد السادات بالمنوفية (5)

المنوفية مروة فاضل:

تشهد اللجان الانتخابية بدائرة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إقبالا ضعيفا في جولة الاعادة في الانتخابات التكميلية على مقعد محمد أنور السادات، عقب إسقاط عضويته بمجلس النواب، بين المرشحين فخري طايل عن حزب "مستقبل وطن"، ومحمد عبدالفتاح الجحش.

وفي قرى المرشحين، حرص عدد من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، حيث يتوقع زيادة الأعداد عقب خروج الموظفين من عملهم، وانكسار درجة الحرارة.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 409 آلاف و566 ناخبا في 192 لجنة انتخابية و104 مقرات انتخابية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية