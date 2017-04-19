منى عمر: الحديث عن خلافات بين مصر والسودان "غير صحيح"

كتب - أحمد مسعد:

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن الحديث عن وجود خلاف أو أزمة بين مصر والسودان "عار تماماً عن الصحة".

وأوضحت منى عمر، في تصريحات لمصراوي، أن مصر تحصد تقدماً كبيرًا في مجال التعاون والتواصل مع الأشقاء في السودان وأثيوبيا، والدليل علي ذلك زيارة وزير الخارجية الإثيوبي لمصر لوضع نقاط التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار بين الجانبين.

وأشارت إلى أن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة قام بإرسال خطاب شكر لمصر علي دورها الإقليمي ومساندتها لدولة السودان، ما يعزز مدي العلاقات المتميزة بين الجانبين.