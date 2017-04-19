هل هناك علاقة بين القلب والحب؟

كتبت - شيماء محمود

كثيرا ما نسمع عن علاقة القلب بالحب، ليس فقط في لغة المشاعر بل إن البعض يربط بين الشعور بالحبيب أو الصدمة العاطفية وآلام القلب، فهل هناك ثمة علاقة حقيقية علمية بين عضو في جسم الانسان وهو القلب وبين المشاعر وهى حالة نفسية غير ملموسة؟

وكشف الدكتور طه أبو حسين أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية لـ "مصراوي" عن علاقة وثيقة بين القلب والحب، حيث أن القلب يعتبر غدة دموية تقوم بضخ الدم بنسبة وكفاءة معينة، ومن خلال كمية الضخ يثبت ان كان الشخص في حالة حب أم لا.

ولتأكيد علاقه القلب بالحب أجرى "أبو حسين" بإجراء المقارنة بين شخص يعيش في حالة من الحب والسعادة والاستقرار العاطفي وآخر لا يشعر بذلك، ففي الحالة الأولى يستطيع القلب العمل بكفاءة عالية، ويتم ضخ الدم لجميع انحاء الجسم وتتحول جميع أعضاء الجسم الى حالة نشاط، الأمر الذي الذي يعود على الشخص بالصحة الجيدة والطاقة الإيجابية والإقبال على الحياة.

أما في حالة تعرض الشخص لصدمة عصبية أو حزن شديد أو انفصال أو وفاة شخص محبب لقلبه في هذه الفترة يمكن أن يحدث لهذا الشخص جلطة أو سكتة قلبية حيث يتوقف القلب عن القيام بدوره الطبيعي ويتوقف العمل بنفس كفاءته التي كان يعمل بها في وقت السعادة والحب، ومن هنا تظهر علاقه القلب بالحب.