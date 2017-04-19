أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هل هناك علاقة بين القلب والحب؟

Google+ Print
هل هناك علاقة بين القلب والحب؟ هل هناك علاقة بين القلب والحب؟

مصراوي Masrawy

هل هناك علاقة بين القلب والحب؟

كتبت - شيماء محمود

كثيرا ما نسمع عن علاقة القلب بالحب، ليس فقط في لغة المشاعر بل إن البعض يربط بين الشعور بالحبيب أو الصدمة العاطفية وآلام القلب، فهل هناك ثمة علاقة حقيقية علمية بين عضو في جسم الانسان وهو القلب وبين المشاعر وهى حالة نفسية غير ملموسة؟

وكشف الدكتور طه أبو حسين أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية لـ "مصراوي" عن علاقة وثيقة بين القلب والحب، حيث أن القلب يعتبر غدة دموية تقوم بضخ الدم بنسبة وكفاءة معينة، ومن خلال كمية الضخ يثبت ان كان الشخص في حالة حب أم لا.

ولتأكيد علاقه القلب بالحب أجرى "أبو حسين" بإجراء المقارنة بين شخص يعيش في حالة من الحب والسعادة والاستقرار العاطفي وآخر لا يشعر بذلك، ففي الحالة الأولى يستطيع القلب العمل بكفاءة عالية، ويتم ضخ الدم لجميع انحاء الجسم وتتحول جميع أعضاء الجسم الى حالة نشاط، الأمر الذي الذي يعود على الشخص بالصحة الجيدة والطاقة الإيجابية والإقبال على الحياة.

أما في حالة تعرض الشخص لصدمة عصبية أو حزن شديد أو انفصال أو وفاة شخص محبب لقلبه في هذه الفترة يمكن أن يحدث لهذا الشخص جلطة أو سكتة قلبية حيث يتوقف القلب عن القيام بدوره الطبيعي ويتوقف العمل بنفس كفاءته التي كان يعمل بها في وقت السعادة والحب، ومن هنا تظهر علاقه القلب بالحب.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية