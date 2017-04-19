بالفيديو والصور- انتشار "المسواك" في أوروبا.. والسبب

كتب - علي أحمد

يبدو أن "المسواك" قد يصبح في الوقت القريب موضة منتشرة في أوروبا، بعد أن تبنت شركة تشيكية صناعته وإنتاجه ليكون بديلاً عن فرشاة الأسنان.

وذكر موقع "buzzfeed" أن شركة "يوني" التشيكية شرعت في الترويج لأحدث منتجاتها، وهو "مسواك" يصنع من شجرة "الآراك" التي تزرع في الهند، ولها مزيج متوازن بين الصلابة والسوائل العضوية وآثار قوية على الأسنان.

ونشرت الشركة التشيكية مقطع فيديو أبرزت فيه خصائص منتجها والذي أوضحت أنه الطريقة الطبيعية الأمثل لتنظيف الأسنان، لافتة إلى أن منتجها يحتوي على معادن طبيعية وفيتامينات وتعتبر بديلا عن فرشاة الأسنان.

وأضافت الشركة أن "المسواك" يحتوي على عدد من الخصائص المفيدة طبيا مثل تبييض الأسنان وإزالة الأصباغ٬ ووقاية اللثة من الأمراض٬ والقضاء على رائحة الفم الكريهة، علما بأنه طرحته للبيع بسعر 3.9 يورو.

يذكر أن "المسواك" واسع الانتشار في المنطقة العربية، لاسيما الخليج، كونه من السنن الشرعية المستحبة، الأمر الذي جعل بعض الشركات المتخصصة في مجال العناية بالصحة تتجه لإنتاج معجون أسنان يعتمد في تكوينه على عشبة المسواك.