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سفير كوريا الجنوبية يعلن عن منح دراسية لطلاب جامعة أسيوط ـ (صور)

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أسيوط - أسامة صديق:

كشف سونجو يون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، خلال زيارته الأولى لجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن استعداد الكورية لتقديم منح دراسية لطلاب الجامعة، خلال المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وتوفير فرص لعقد دورات تدريبية وورش عمل للطلاب في عدد من المجالات، ودورات لتعليم اللغة الكورية للراغبين من طلاب الجامعة أو من المجتمع المحيط.

وأشار السفير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد كثيرا من مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة عقب زيارة ناجحة للرئيس عبد الفتاح لكوريا.

وأشاد السفير بالدور القيادي لمصر في المنطقة، وما تتمتع به من تاريخ عريق وحضارة عظيمة، تجعل التعاون مع كوريا مثمر ومفيد للجانبين.

من جهته، أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، بما وصلت إليه كوريا من مستوى متقدم في كثير من المجالات التجارية والصناعية، ونجاحها في احتلال مكان متميز بين الدول المتقدمة، بفضل ما توليه من اهتمام خاص بالتعليم، وإعداد أجيال متميز قادر على العمل والعطاء، والمساهمة في تقدم الوطن ونهضته.

وأكد رئيس الجامعة على الترحيب بالاستفادة بالتجربة الكورية في إثراء الحركة العلمية والبحثية لطلاب الجامعة، خاصة في المجالات التكنولوجية، التي استطاعت كوريا تحقيق طفرة فعلية وفريدة فيها، داعياً الجانب الكوري إلى عقد مهرجان ثقافي داخل الجامعة لتعريف الطلاب بالثقافة الكورية وحضاراتها في مختلف المجالات.

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