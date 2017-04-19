إصابة 13 عاملاً في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 13 عاملاً من عمّال اليومية، منذ قليل، بإصابات وكدمات؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الدائري الإقليمي بنطاق مدينة العاشر من رمضان في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي بالعاشر من رمضان.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تقلّ عمال مزارع باليومية، ما أسفر عن إصابة 13 عاملاً، جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.