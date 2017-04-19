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ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد في السويس

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ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد في السويس ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد في السويس

مصراوي Masrawy

ضبط هارب من حكمين بالإعدام

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس، اليوم الأربعاء، متهما هاربا من حكمي إعدام ومؤبد، في قضيتي قتل واتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات للعميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، باختباء متهم من مدينة أبو سلطان في الإسماعيلية، داخل منزل مجهور بقرية أبوسيال في حي الجناين.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "عيد أبو إبهام"، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، والمؤبد في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وضبطت مأمورية، المتهم، قبل هروبه.

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