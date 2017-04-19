اليوم.. انطلاق مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات وعروض مهرجان المسرح الجامعي الذي تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ويستمر حتى 26 أبريل الجاري، ويقام على مسرح الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى.



يُعقد المهرجان برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام كابتن طارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب، وإشراف رائد جلال مدير إدارة النشاط الفني.



يشارك في المهرجان جميع كليات الجامعة، وتبدأ أولى الفعاليات، اليوم، بعرض لكلية التجارة في السادسة مساءً، وتختتم بعرض كلية الهندسة، يوم الأربعاء 26 أبريل، يليه حفل توزيع الجوائز على الفائزين.