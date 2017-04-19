بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة مياه عزيز بتكلفة 280 مليون جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، محطة مياه عزيز الجديدة، بمركز قلين بتكلفة 280 مليون جنيه، لمتابعة العمل بها، قبل بداية افتتاحها.

جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مدينة قلين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن نسبة تنفيذ محطة مياه شرب عزيز بلغت 99%، وستدخل الخدمة قبل نهاية هذا العام، لتوفير مياه الشرب النقية لـ250 ألف نسمة، طبقا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد المحافظ أن محطة مياه عزيزالجديدة تقام على مساحة 10 أفدنة، بطاقة إنتاجة 400 لتر في الثانية، كمرحلة أولى.

وأشار إلى إضافة المرحلة الثانية التي تبلغ 800 لتر في الثانية، ضمن المرحلة القادمة لخدمة مدينة قلين، وقرى كفر المرازقة، وشباس عمير، والمنشأة الكبرى، وصروة، وقونة، وبلنكونة، والبكاتوش، والمنشأة الصغرى، وميت الديبة، والشقة، وحصة الغنيمي، وقزمان.