سقوط عصابة جديدة للتنقيب عن الآثار بالخليفة

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر داخل منزل أحدهم بقصد التنقيب عن الأثار.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها قيام كل من "خالد.ع"، 55 سنة، ونجله "أحمد"، 24 سنة، و"أحمد.أ"، 47 سنة، و"أحمد.س"، 27 سنة، حال قيامهم بأعمال حفر وتنقيب داخل العقار ملك المتهم الأول.

أكدت تحريات البحث الجنائي صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المُشار إليه وبحوزتهم أدوات التنقيب، كما عُثر داخل العقار على حفرة قُطرها 2×3 متر، بعمق 7 أمتار.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الأثار، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.