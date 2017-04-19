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مباحث التموين تتصدى لمصانع "بير السلم".. ضبط 800 كيلو لحوم بإمبابة

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مباحث التموين تتصدى لمصانع "بير السلم".. ضبط 800 كيلو لحوم بإمبابة مباحث التموين تتصدى لمصانع "بير السلم".. ضبط 800 كيلو لحوم بإمبابة

مصراوي Masrawy

ضبط 800 كيلو لحوم

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ضرباتها لمصانع اللحوم غير المرخصة "بير سلم"، التي تُهدد حياة المستهلكين.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث بالجيزة، أن صاحب مصنع غير مرخص بإمبابة يقوم بتجميع كميات من اللحوم والدهون منتهية الصلاحية، ومن ثم إعادة تجهيزها بإضافة توابل ومكسبات طعم، وبيعها للمطاعم والمحلات.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بإيفاد مأمورية إلى المصنع، وضبط مالكه والمنتجات الفاسدة.

وتمكنت مأمورية من ضباط مباحث التموين وبمشاركة مفتش الصحة والطب البيطري، من ضبط المدير المسوؤل، و800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل ترويجها على مطاعم الوجبات الجاهزة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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