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«الجبلاية» تمهل الزمالك 10 أيام للتظلم على عقوبات انسحابه

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«الجبلاية» تمهل الزمالك 10 أيام للتظلم على عقوبات انسحابه «الجبلاية» تمهل الزمالك 10 أيام للتظلم على عقوبات انسحابه

التحرير

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أمهل الاتحاد المصري لكرة القدم، الزمالك 10 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء، للتظلم على قرارات لجنة المسابقات بشأن انسحابه من مباراة المقاصة، في الجولة الـ22 من الدوري.

وأوضح مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات لـ«التحرير»، أن رسوم التظلم تبلغ 5 آلاف جنيه، موضحًا أنه قد يساهم في تخفيف عقوبات الزمالك بعد انسحابه من اللقاء.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري اعتمدت نتيجة اللقاء بفوز مصر المقاصة على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما رفض الزمالك خوض مباراته على معلب «بترو سبورت» والتي كان من المقرر إقامتها الأحد اعتراضًا على عدم تأجيل المباراة إلى الثلاثاء.

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التحرير

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