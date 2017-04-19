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الجندي: خطاب السفير السوداني نسف كل أكاذيب الوقيعة بين شعبي وادي النيل

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الجندي: خطاب السفير السوداني نسف كل أكاذيب الوقيعة بين شعبي وادي النيل الجندي: خطاب السفير السوداني نسف كل أكاذيب الوقيعة بين شعبي وادي النيل

التحرير

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‏‫وصف النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، الخطاب الذى بعثه السفير عمر دهب مندوب السودان بالأمم المتحدة إلى نظيره السفير المصرى عمرو أبو العطا مندوب لدى الأمم المتحدة، والذى وجه فيه الشكر لموقف مصر الإيجابى تجاه السودان بشأن الأوضاع فى إقليم دارفور بأنه شهادة تقدير لمصر ومواقفها التاريخية تجاه دولة السودان الشقيق.

وقال الجندى فى بيان أصدره اليوم، إن كلمات الشكر والثناء التى جاءت فى خطاب السفير السودانى تجاه مصر نسف جميع المزاعم والأكاذيب والافتراءات التى كانت تروج بأن مصر تعمل ضد السودان.

وأكد النائب مصطفى الجندى أن التاريخ يؤكد دائما مواقف مصر التاريخية والثابتة والداعمة والمؤيدة للسودان وشعبه إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا، موضحا أن خطاب السفير السودانى فند جميع المزاعم والأكاذيب التى أشارت إلى تصويت مصر خلال اجتماع مجلس الأمن لصالح استمرار فرض العقوبات على الخرطوم، وأن موقف مصر داخل مجلس الأمن غير مساند للسودان وهو ما لا يصدقه عاقل.

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التحرير

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