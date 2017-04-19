شركات ألبان الأطفال تخفض الأسعار للمرة الثانية منذ التعويم

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أعلنت الشركات المنتجة لألبان الأطفال، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار منتجاتها في الأسواق بواقع 20 جنيهًا في العبوة الواحدة.

وانخفض سعر "ببيى لاك ا و2" ليبلغ سعر العبوة نحو 59.5 جنيه، مقارنة بنحو 79.5 جنيه.

كما قامت شركة "دانون" للأغذية والمكملات بخفض سعر عبوة لبن جنيور لتسجل نحو 79.5 جنيه، مقارنة بنحو 99.75 جنيه.

وقالت الشركة في بيان لها: إن "تلك الخطوة جاءت للتسهيل على المستهلكين من الأمهات عملية شراء اللبن، وكذلك للمساعدة على تقليل نسبة انتشار الأنيميا بين الأطفال في مصر".

وكانت قد خفضت الشركات أسعار ألبان الأطفال بواقع 20 جنيهًا للعبوة خلال شهر يناير الماضى، لتصل إلى نحو 79.5 جنيه، مقارنة بنحو 99.5 جنيه.

وفي أعقاب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري، ارتفعت أسعار ألبان الأطفال بنسبة بلغت نحو 40%، و وصل سعر عبوة اللبن إلى مستويات تتراوح ما بين 100 و125 جنيهًا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 60 جنيهًا.

وأرجعت الشركات سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدولار، خاصة وأن كافة المنتجات يتم استيرادها من الخارج.

فيما رفعت وزارة الصحة ﺳﻌﺮ ﻋﺒﻮة لبن الاطفال التى يستوردها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ: "ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ"، عقب قرار التعويم ﻣﻦ30 الى43 جنيها لتشمل6 أصناف، وهى: فرانلية1 و2، وسويس لاك1 و2 ،ونكتاليار1و2.

واستوردت الحكومة نحو23 مليون عبوة خلال عام2015، بدعم مالى وصل الى600 مليون جنيه، وانخفض هذا العدد خلال عام2016 الى18مليون عبوة بدعم450 مليون جنيه، بحسب موازنة العام الماضى، وتباع عبر منافذ الأمومة التابعة لها، بعضها مدعم جزئيا ويباع بنحو14جنيها للعبوة ودعما كاملا للجزء الاخر، والذى يباع بنحو5 جنيهات للعبوة.