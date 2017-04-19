محاور عملاقة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن المجاورة لها

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قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه جاري تنفيذ عدد من المحاور العملاقة على أرض الواقع لسهولة المرور ولربط العاصمة الإدارية الجديدة بما حولها من المدن المجاورة من خلال (محور محمد بن زايد، محور الفنجري، محور روض الفرج، والطريق الدائري الأوسط).

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، الأربعاء، أن هذه المحاور ستعمل على ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، والقاهرة الجديدة ومدينة بدر ومدينة الشروق، ومشروع مدينتي ومدينة المستقبل، ومدينة العبور ومدينة العاشر من رمضان، وعلى الجانب الآخر من طريق القاهرة الإسماعيلية، بالإضافة لربطها عالميا بمطار دولي يخدم التجارة والسياحة وداخليا بخطوط السكة الحديد ومترو الانفاق، والقطار الكهربائي الذي يبدأ مساره المقترح للمرحلة الأولى من محطة مترو عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق ويصل إلى مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه يتم تنفيذ محور الفنجري لربط محور روض الفرج الجديد والتجمع الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتاً إلى أن مشروع محور الفنجري يعتبر امتداداً لمحور روض الفرج ناحية الشرق، حيث أن محور روض الفرج يصب عند كوبري الفنجري الذى يتم تطويره حاليا ليصل إلى التجمع الخامس، ثم من التجمع إلى العاصمة الإدارية متقاطعاً مع طريق الأوتوستراد ويصل إلى مدينة نصر ثم يكمل إلى محور الشهيد ومحور المشير طنطاوي وصولا إلى العاصمة الإدارية.

ولفت والي إلى أن محور محمد بن زايد يعد المحور الرئيسي الذي سيربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة ويتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويصل عرض الطريق إلى 120 متراً، ويعد من أكبر مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها شرق القاهرة لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة.