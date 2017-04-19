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وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين غدًا

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وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين غدًا وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين غدًا

التحرير

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يشارك وزير المالية عمرو الجارحي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستبدأ فعالياتها غدًا الخميس، وتستمر حتي 24 أبريل الحالي بالعاصمة الأمريكية (واشنطن).

كما سيشارك وزير المالية أيضًا، وهو محافظ المناوب لدى صندوق النقد، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدي صندوق النقد، في الاجتماع الذي يضم وزراء مالية الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول منطقة الشرق الأوسط، والذي ستعقده كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث سيناقش الاجتماع آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي للاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأوضح بيان صادر من الوزارة اليوم، أن وزير المالية سيعقد عدة لقاءات مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر حاليًا.

وسوف يلتقى "الجارحي" أيضًا بمؤسسات التصنيف الدولية ومنها (ستاندرد آند بورز وموديز)، للوقوف على آخر التطورات، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي ستعقده مجموعة الدول السبع الكبار، وسيلتقي أيضًا بمكاتب المساعدة الفنية الدولية لمناقشة سبل التعاون مع مصر فيما يتعلق ببرامج التدريب المهني والمساعدات الفنية التي يمكن لمصر أن تستفيد منها.

كما سيلتقي وزير المالية علي هامش الاجتماعات مع وزراء مالية عددًا من الدول العربية والأوربية لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول.

ويرافق وزير المالية في هذه الاجتماعات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

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التحرير

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