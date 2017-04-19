قرطام في لقائه مع عمار الحكيم: دول المنطقة لديها فرصة للحاق بتيار المعاصرة

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حضر النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مأدبة العشاء التي أقامها حبيب الصدر، سفير العراق في القاهرة بمنزله، على شرف استقبال عمار الحكيم رئيس الائتلاف الوطني العراقي صاحب الأغلبية النيابية في البرلمان.

وقال قرطام، إن الحكيم استعرض الوضع الحالي في العراق والمبادرة التي تقدم بها الائتلاف الوطني والتي ارتكزت على 5 نقاط رئيسية تتضمن وحدة العراق واستقلاليتها وتعزيز الديمقراطية وضمان حق المواطنة للمواطنين العراقيين.

وأشار قرطام، خلال اللقاء مساء أمس، إلى ميثاق الاتحاد الذي وقعته مصر والعراق وسوريا في 17 أبريل 1963 وكان من المفترض أن يتم العمل به خلال 5 أشهر من توقيعه، وبعد مرور ما يقرب من 50 عاما «نرى ما آل إليه حال الدول الثلاث».

وأيد رئيس حزب المحافظين، وجه نظر عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وتفائله بأن الإرهاب مصيره محتوم بالقضاء عليه، واتفق مع الدكتور مصطفى الفقي من ناحية قلقه منضما معه في سؤاله الموجه للحكيم حول كيف استطاع الإرهابيين من مختلف الدول بالوصول إلى العراق ومصادر تمويلهم؟

وأكد قرطام على أن دول المنطقة ما زالت على الرغم من كآبة الأوضاع إلا أن لديها الفرصة للحاق بركب المعاصرة والحداثة، وركز حديثه على نقطة واحدة وهي تعزيز الديمقراطية الدستورية ودولة القانون، موضحا أن من شأن ذلك أن يساهم فى إزالة الخلافات والتمييز متفقا مع الحكيم بأن الانتخابات والأحزاب السياسية يجب ألا تقوم على المعتقدات الدينية أو الأعراق.

ولفت قرطام إلى أن الفرص التي أضاعتها الدول العربية نتيجة الفشل في التعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي سهلت على ذوي الأغراض النجاح فيما يسعون إليه من إضعاف دول المنطقة، وأن هذا الأمر لابد من الانتباه إليه حتى نتمكن من الانتقال إلى مصاف الدول المدنية الحديثة، والذي يستدعى الأخذ بعين الاعتبار الانتقال إلى تعاون اقتصادي فعال، فالاقتصاد القوي هو أحد عوامل المساعدة للحاق بتيار المعاصرة، قائلا: إن لم ننتبه جيدا فقد تتحول هذه المنطقة إلى ما أطلق عليه «كوكب القرود» بالنسبة للعالم الحديث.

حضر اللقاء عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وحلمي النمنم وزير الثقافة والكاتبة درية شرف الدين والدكتور مصطفى الفقي أستاذ العلوم السياسية وعدد من النواب والشخصيات العامة.