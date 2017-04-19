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عازر: سأقترح وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي

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عازر: سأقترح وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي عازر: سأقترح وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي

التحرير

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قالت النائبة مارجريت عازر، القيادية بائتلاف دعم ، إنها ستتقدم باقتراح حول تعديل مادة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ليكون حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وحد أدنى يكون 15 يومًا، موضحة أنه لم يعد هناك أماكن داخل السجون بسبب الحبس الاحتياطي.

وأضافت عازر، في تصريحات، أن ما حدث مع آية حجازي رئيس جمعية بلادي، «جرم حقيقي في جبين الإنسانية وهي أن تحبس ثلاثة سنوات احتياطيا ويتم تبرئتها، مشيرة إلى أن الإذاء البدني والنفسي الذي لحق بها لا يعوض ولا يقدر بمال، والاحتجاز يتم في أماكن غير مناسبة.

وأوضحت النائبة، أنه طالما لم يثبت على المتهم أدلة واضحة في الجريمة التي ارتكبها لا يجوز حبسه، وهذا شيء مؤسف ومشكلة كبرى في مصر.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، قضت ببراءة آية حجازي، و7 آخرين، من اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«جمعية بلادي»، بعد قضاء 3 سنوات حبس احتياطي.

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