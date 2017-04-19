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حكم موقعة «الكامب نو».. قتل أحلام أليجري ولم يعاقب «العضاض» سواريز

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حكم موقعة «الكامب نو».. قتل أحلام أليجري ولم يعاقب «العضاض» سواريز حكم موقعة «الكامب نو».. قتل أحلام أليجري ولم يعاقب «العضاض» سواريز

التحرير

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تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى ملعب «الكامب نو»، الذي سيحتضن لقاء الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع بين برشلونة ويوفنتوس وسيديره الحكم الهولندي بيورن كويبرس، في رحلة البرسا لقلب خسارته ذهابا في تورينو بثلاثية نظيفة.

ويتواجد في سجل الحكم الهولندي العديد من المواقف التحكيمية المثيرة للجدل ولعل أشهرها مع مهاجم برشلونة لويس سوايز ومدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري، فطوال مسيرة سواريز تعرض للإيقاف من قبل 3 مرات بسبب عض الخصوم كانت أولها في عام 2010 مع أياكس الهولندي.

وتعود أحداث تلك الواقعة عندما عض سواريز كتف مدافع أيندهوفين عثمان بقال أمام كويبرس مباشرة والعريب في الأمر أن الحكم لم يحتسب أي عقوبة إدارية على اللاعب الأوروجوياني على الرغم من إيقافه بعدها لسبع مباريات.

وأتت الواقعة الثانية في مباراة برشلونة وميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012، وكان حينها أليجري مدربا للميلان، ففي تلك المباراة وعندما كانت تشير النتيجة إلى تعادل الفريقين 1-1 تغاضى الحكم الهولندي عن احتساب مخالفة واضحة للميلان ردت مباشرة بهجمة لبرشلونة أنتهت باحتساب كويبرس لركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني ساهمت في وصوله إلى نصف النهائي.

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التحرير

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