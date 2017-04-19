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قائد أتلتيكو يتمنى عبور برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال

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قائد أتلتيكو يتمنى عبور برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال قائد أتلتيكو يتمنى عبور برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال

التحرير

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أعرب قائد أتلتيكو مدريد، جابي، عن رغبته في أن ينجح برشلونة في قلب الأمور على يوفنتوس اليوم الأربعاء، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليلحق بقطبي مدريد، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وعند سؤاله عن ما إذا كان يرغب في مواجهة ريال مدريد، في المباراة النهائية من أجل الانتقام لخسارة نهائي 2014 و2016، أشار جابي إلى رغبة الفريق في الوصول إلى المباراة النهائية، وحينها سيكون أي خصم صعب للغاية، مشيرًا إلى رغبته في وصول برشلونة لنصف النهائي للتتواجد 3 فرق إسبانية في تلك المرحلة المتقدمة من البطولة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد حجز مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال بعد التعادل أمس مع ليستر سيتي 1-1 وفوزه ذهابا بهدف نظيف، أما برشلونة فقد خسر لقاء الذهاب أمام يوفنتوس في تورينو بثلاثية نظيفة وتنتطره موقعة صعبة اليوم في الإياب على ملعب «الكامب نو».

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التحرير

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