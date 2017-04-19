الاستخبارات الروسية تعلن قتل شخصين اشتبه بتحضيرهما لاعتداءات

موسكو – (أ ف ب)

أعلنت الاستخبارات الروسية الاربعاء ان رجلين يتحدران من آسيا الوسطى ويشتبه بانهما اعدا لاعتداءات في روسيا قتلا في مدينة فلاديمير السياحية التي تبعد مئتي كيلومتر الى الشرق من موسكو.

وقالت الاجهزة الخاصة الروسية (اف اس بي) ان رجالها "قضوا على مواطنين من آسيا الوسطى مولودين في 1987 و1991 خلال محاولة لتوقيفهما ابديا مقاومة خلالها". واضافت ان الرجلين كانا على اتصال مع اشخاص "يجندون لمنظمات ارهابية دولية" وكذلك مستعدين لتنفيذ اعتداءات في روسيا.