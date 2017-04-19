حاكم جاكرتا يعترف بهزيمته بعد انتخابات متوترة

جاكرتا - (د ب أ):

اعترف حاكم جاكرتا المسيحي، باسوكي تجاهاجا بورناما، بهزيمته في الانتخابات التي أجريت لاختيار حاكم جديد للعاصمة الاندونيسية، والتي خيمت عليها التوترات الدينية، بعدما أظهرت عمليات فرز غير رسمية للاصوات تقدما ملحوظا لمنافسه المسلم.

وقال بورناما: "اقول لمؤيدينا، أعلم أنكم حزينون، ولكنها مشيئة الرب".

وأضاف: "مازال أمامنا ستة أشهر للانتهاء من واجباتنا، وسنقدم أفضل ما لدينا"، وذلك في إشارة إلى الفترة المتبقية له في منصبه.

ولن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الأسبوع الأول من شهر مايو.