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حاكم جاكرتا يعترف بهزيمته بعد انتخابات متوترة

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حاكم جاكرتا يعترف بهزيمته بعد انتخابات متوترة حاكم جاكرتا يعترف بهزيمته بعد انتخابات متوترة

مصراوي Masrawy

حاكم جاكرتا المسيحي باسوكي تجاهاجا بورناما

جاكرتا - (د ب أ):
اعترف حاكم جاكرتا المسيحي، باسوكي تجاهاجا بورناما، بهزيمته في الانتخابات التي أجريت لاختيار حاكم جديد للعاصمة الاندونيسية، والتي خيمت عليها التوترات الدينية، بعدما أظهرت عمليات فرز غير رسمية للاصوات تقدما ملحوظا لمنافسه المسلم.
وقال بورناما: "اقول لمؤيدينا، أعلم أنكم حزينون، ولكنها مشيئة الرب".
وأضاف: "مازال أمامنا ستة أشهر للانتهاء من واجباتنا، وسنقدم أفضل ما لدينا"، وذلك في إشارة إلى الفترة المتبقية له في منصبه.
ولن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الأسبوع الأول من شهر مايو.

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