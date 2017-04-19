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بالفيديو- لحظة لقاء أم مصرية بابنها السعودي بعد فراق 29 عاماً

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بالفيديو- لحظة لقاء أم مصرية بابنها السعودي بعد فراق 29 عاماً بالفيديو- لحظة لقاء أم مصرية بابنها السعودي بعد فراق 29 عاماً

مصراوي Masrawy

لحظة-التقاء-ام-بابنها

كتبت- ميرا ماهر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع من برنامج على قناة "MBC"، والتي وثقت فيها لحظة التقاء أم مصرية بابنها السعودي بعد فراق دام 29 عاماً.

وتفاجأت الأم، أثناء استضافتها في البرنامج مع المذيع السعودي "داود الشريان"، بدخول ابنها "فهد" إلى الاستوديو، في اللحظة التي كانت تقول فيها إنها سامحته على عدم تواصله معها وانقطاعه عنها كل هذه السنوات، والذي كان قد انقطع عن مكالمتها هاتفياً قبل 10 سنوات إثر طلاقها من زوجها السعودي، الذي منعها من رؤية ابنها، بحسب قناة "العربية".

وفي مشهد مؤثر دخلت الأم في بكاء مستمر وهي تحتضن ابنها مرددة "أنا بحلم وللا صاحية؟" مستجيبة لطلبه بمسامحة والده وإخوته مؤكدة بقولها: "عشان خاطرك حسامحهم كلهم".

وبحسب الموقع قالت الأم، التي كانت قد تزوجت برجل ثمانيني سعودي قبل قرابة 30 عاماً، وهي في الـ 16 من عمرها، إنها لم تحصل بعد الطلاق على أي من حقوقها الشرعية، كما أنها حرمت من رؤية ابنها بعد عودتها إلى .

 

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مصراوي Masrawy

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